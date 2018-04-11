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attırdı, Roma servet kazandı

çeyrek finalinde 'in son golün asistini yaptığı karşılaşmada 'yı 3-0'la geçen Roma'da yüzler gülüyor.

SHAKHTAR'A GOL, BARÇA'YA ASİST
Altınordu altyapısından yetişen ve 'den İtalyan ekibine 15 milyon euro bonservis karşılığında giden , şimdiden bu parayı çıkarttı. 'nde karşısında fileleri havalandırarak galibiyeti getiren isim olan genç yıldız, karşısında da verdiği gol pasıyla sonuca direkt etki etti.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 14:23
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