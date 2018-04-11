SHAKHTAR'A GOL, BARÇA'YA ASİST
Altınordu altyapısından yetişen ve Başakşehir'den İtalyan ekibine 15 milyon euro bonservis karşılığında giden Cengiz Ünder, şimdiden bu parayı çıkarttı. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında fileleri havalandırarak galibiyeti getiren isim olan genç yıldız, Barcelona karşısında da verdiği gol pasıyla sonuca direkt etki etti.
Cengiz Ünder attırdı, Roma servet kazandı
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Cengiz Ünder'in son golün asistini yaptığı karşılaşmada Barcelona'yı 3-0'la geçen Roma'da yüzler gülüyor.
SHAKHTAR'A GOL, BARÇA'YA ASİST
Etiketler: cengiz ünder , shakhtar donetsk , Real Madrid , Juventus , Barcelona , Başakşehir , şampiyonlar ligi
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