SHAKHTAR'A GOL, BARÇA'YA ASİST

Altınordu altyapısından yetişen ve Başakşehir'den İtalyan ekibine 15 milyon euro bonservis karşılığında giden Cengiz Ünder, şimdiden bu parayı çıkarttı. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında fileleri havalandırarak galibiyeti getiren isim olan genç yıldız, Barcelona karşısında da verdiği gol pasıyla sonuca direkt etki etti.