İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor için flaş bir iddia atıldı. Buna göre genç oyuncu önümüzdeki sene Türkiye'de forma giyebilir.
Emre Mor Türkiye'den o takıma önerildi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor için flaş bir iddia atıldı. Buna göre genç oyuncu önümüzdeki sene Türkiye'de forma giyebilir.
Etiketler: Celta Vigo , Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş , La Liga , Emre Mor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.