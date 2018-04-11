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  1. Neymar: O benim idolüm

Türkiye'den o takıma önerildi


İspanya 1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'da forma giyen milli oyuncu için flaş bir iddia atıldı. Buna göre genç oyuncu önümüzdeki sene Türkiye'de forma giyebilir.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 22:07
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