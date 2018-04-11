İtalyan temsilcisi, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Barcelona'yı 3-0 mağlup ederken Cengiz Ünder üçüncü golün asistini yaparak takımının yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı ve Barcelona efsanesi yıkıldı.
Messi'den Cengiz Ünder'e şok hareket
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Cengiz Ünder ve Messi'de gülen taraf milli yıldızımız Cengiz oldu. Maç sonunda oldukça üzgün olduğu gözüken Messi'nin Cengiz'e selam vermeden yanından geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: cengiz ünder , Barcelona , lionel messi
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