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Messi'den 'e şok hareket

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelen ve Messi'de gülen taraf milli yıldızımız Cengiz oldu. Maç sonunda oldukça üzgün olduğu gözüken Messi'nin Cengiz'e selam vermeden yanından geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

İtalyan temsilcisi, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında 'yı 3-0 mağlup ederken üçüncü golün asistini yaparak takımının yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı ve Barcelona efsanesi yıkıldı.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 10:43
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