Kadroyu gençleştirmek için Avrupa'da oyuncu arayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözdesi ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den Bamba hamlesi
Etiketler: Aykut Kocaman , Jonathan Bamba , transfer , Fenerbahçe
Kadroyu gençleştirmek için Avrupa'da oyuncu arayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözdesi ortaya çıktı.
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