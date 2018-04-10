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Voleybol Kadınlar finali rövanş maçında Belarus ekibi Minchanka karşısında 2-0 öne geçen , CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı

Eczacıbaşı Vitra Şampiyon!

Voleybol Takımı, Kadınlar finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, evinde de rakibini 3-0 mağlup etti ve CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Çekişmeli başlayan ilk setin başında dirençli bir görüntü veren Minchanka, birinci teknik molaya 8-7 önde geldi. Ardından oyuna ağırlığını koymaya başlayan Eczacıbaşı VitrA, Larson ve Boskovic'in file önündeki etkili oyunuyla ikinci teknik molayı 16-11 üstün geçip, seti de 25-17 kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci sette ilk teknik molaya 8-5 galip durumda ulaştı. Yapılan basit hatalar sonrası Minchanka 14-13 öne geçmesine karşın çabuk toparlanan turuncu-beyazlılar, ikinci teknik molaya da 16-15 üstün gelmeyi bildi. Son bölümde başarılı bir oyun sergileyerek seti 25-17 kazanan ve 2-0 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla şampiyonluğu da garantiledi.

Üçüncü sette direnci düşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı ise 16-7 üstün tamamladı. Seti 25-17 galip bitiren turuncu-beyazlı ekip, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 20:06
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