UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid sahasında Juventus'a 3-1 mağlup olsada yarı final biletini alan taraf oldu.



Juventus, 2 ve 37. dakikalarda Mario Mandzukic'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 öne tamamladı. Torino ekibi 62'de Blaise Matuidi ile skoru 3-0'a da getirdi.



Herkes maç uzatmalara gidiyor derken 90+3 Benatia, karşı karşıya pozisyonda Vazquez'i indirdi hakem penaltıya hükmetti. Buffon yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Penaltıda topun başına geçen Ronaldo topu ağlara gönderdi ve takımını yarı finale taşıdı.