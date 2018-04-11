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son dakika golüyle 'u 'nden eledi

UEFA inde sahasında 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bernabeu'da futbol mucizesine imza atmaya çok yaklaşmışken 90+2'de turu kaybetti. Bernabeu'da 3-0 öne geçen Juventus, 90+2'de kalesinde penaltı golüne engel olamadı ve turnuvaya veda etti.

Ronaldo mucizeye izin vermedi

UEFA inde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 'a 3-1 mağlup olsada yarı final biletini alan taraf oldu.

Juventus, 2 ve 37. dakikalarda Mario Mandzukic'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 öne tamamladı. Torino ekibi 62'de Blaise Matuidi ile skoru 3-0'a da getirdi.

Herkes maç uzatmalara gidiyor derken 90+3 Benatia, karşı karşıya pozisyonda Vazquez'i indirdi hakem penaltıya hükmetti. Buffon yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Penaltıda topun başına geçen topu ağlara gönderdi ve takımını yarı finale taşıdı.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 23:56
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