Bu taraftarı güldürmek boynumuzun borcu

Gençler yenilgisi sonrası "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" diyen Fatih Terim'in maç sonrası ağzını adeta bıçak açmadı... Ne soyunma odasında ne de uçakta kimseye tek kelime etmeyen tecrübeli teknik adam, havalimanında patladı. Yenilgiye rağmen taraftarların verdiği destek Terim'i çok duygulandırdı.
TEZAHÜRATLAR VE GÖZYAŞI
Yapılan tezahüratlar sonrası gözyaşlarını tutamayan İmparator, futbolcularına döndü ve "Bu taraftarı sezon sonunda güldürmek artık boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.
OYUNCULAR DA ÇOK ETKİLENDİ
Başkentte çok kötü bir futbol sergileyen futbolcular da taraftarların reaksiyonundan çok etkilendi. Maçın analizini yapan Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir önünde kazanmak için galibiyet yemini etti.
YİNE TARAFTARA AÇIK İDMAN!
Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi idmanı statta taraftara açan Terim, Başakşehir sınavı için de benzer bir karar aldı. Cumartesi Florya'da yapılacak çalışmaya taraftarlar da alınacak.
G.Birliği yenilgisi sonrası gece geç saatte havalimanına akın eden taraftarlar Fatih Terim ve futbolcuları bağrına bastı.
TEZAHÜRATLAR VE GÖZYAŞI
Yapılan tezahüratlar sonrası gözyaşlarını tutamayan İmparator, futbolcularına döndü ve "Bu taraftarı sezon sonunda güldürmek artık boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.
OYUNCULAR DA ÇOK ETKİLENDİ
Başkentte çok kötü bir futbol sergileyen futbolcular da taraftarların reaksiyonundan çok etkilendi. Maçın analizini yapan Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir önünde kazanmak için galibiyet yemini etti.
YİNE TARAFTARA AÇIK İDMAN!
Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi idmanı statta taraftara açan Terim, Başakşehir sınavı için de benzer bir karar aldı. Cumartesi Florya'da yapılacak çalışmaya taraftarlar da alınacak.
G.Birliği yenilgisi sonrası gece geç saatte havalimanına akın eden taraftarlar Fatih Terim ve futbolcuları bağrına bastı.
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