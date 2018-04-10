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Yol Durumu
  1. Efsane kaleciye eski kaynana saldırısı

Şampiyonluk düğümünü bu maçlar çözecek

Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak içim son 6 hafta kıyasıya bir yarışa girecek. Ligin zirvesindeki 'in 59, ikinci 'ın 57, üçüncü 'ın 56, dördüncü 'nin ise 54 puanı bulunuyor.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 14:23
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