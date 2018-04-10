Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak içim son 6 hafta kıyasıya bir yarışa girecek. Ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir'in 59, ikinci Galatasaray'ın 57, üçüncü Beşiktaş'ın 56, dördüncü Fenerbahçe'nin ise 54 puanı bulunuyor.
Şampiyonluk düğümünü bu maçlar çözecek
Etiketler: Medipol Başakşehir , Galatasaray , Beşiktaş , Fenerbahçe
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