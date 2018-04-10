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  1. Şampiyonluk düğümünü bu maçlar çözecek

'dan flaş açıklaması!

, ve bazı oyuncular ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı ve "Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspordan flaş Rıza Çalımbay açıklaması!

'da yeni yönetim, 'ın ve bazı futbolcuların gönderileceğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığın açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde basın yayın organlarında, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı hatta bazı futbolcularımızın gönderileceği yönünde haberler yapılmaktadır.

Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır. Saygılarımızla..."

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  • 10 Nisan 2018, Salı 17:38
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