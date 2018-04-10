;
Yol Durumu
  1. Galatasaray maçı sonrası Ümit Özat'tan olay hareket

'ye eski kaynana saldırısı

Skor'un haberine göre; Ukrayna futbolunun unutulmaz isimlerinden eski milli kaleci , ilginç bir olay ile gündeme geldi.

Etiketler: ,
  • 10 Nisan 2018, Salı 12:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar