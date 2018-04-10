Skor'un haberine göre; Ukrayna futbolunun unutulmaz isimlerinden eski milli kaleci Oleksandr Shovkovskiy, ilginç bir olay ile gündeme geldi.
Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı
Etiketler: Oleksandr Shovkovskiy , Dinamo Kiev
Skor'un haberine göre; Ukrayna futbolunun unutulmaz isimlerinden eski milli kaleci Oleksandr Shovkovskiy, ilginç bir olay ile gündeme geldi.
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