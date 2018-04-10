Ümit Özat, kırmızı-siyahlı takımın 28. haftada Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik, taraftara da teşekkür ederek başladı.

"ÇOK POZİSYON VERMEDİK"

Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyonu Galatasaray karşılaşmasında bulduklarını dile getiren Özat, "Çok da pozisyon vermedik. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız. Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz. Takımın yanından ayrılmayan bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarından itibaren Kayserispor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.