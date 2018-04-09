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'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu

Spor Too 'in 28. haftasının kapanış maçında deplasmanda 'ne konuk oldu. Maç eksiksiğiyle liderliği Başakşehir'e devreden Galatasaray başkentte 90+2'de Alper'in golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 2. sıraya geriledi

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Düşme hattındaki , ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puanı haftaya lider giren karşısında 90+2'de Alper Uludağ'ın golüyle bulurken Galatasaray şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.

Sarı-kırmızlılar 57. puanla 2. sıraya gerilerken, puanını 30'a yükselten Gençlerbirliği 15. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto 'in 28. haftasındaki Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

7. dakikada Selçuk İnan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, top kaleci Hopf'ta kaldı.

13. dakikada Manu'nun pasında kaleci Muslera ile ceza alanı içinde karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz, ayağı kaydı ve yere düştü. Ayağa kalkarak topa yeniden sahip olan ancak pozisyonunu kaybeden Deniz'in vuruşunda, Maicon topu kornere gönderdi.

18. dakikada Rodrigues'in pasında topla Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazında buluşan Selçuk İnan'ın sert şutunda, kaleci Hopf'un çeldiği topu Luccas Claro tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada Manu'nun Galatasaray ceza alanının solundan yaptığı ortada Jailton'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da ilk 45 dakika gibi düşük tempoda geçti.

61. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı: Sağ kanattak kullanılan köşe vuruşuna yükselen Luccas Claro'nun ön direkteki vuruşu üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Gençlerbirliği çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Stephane Sessegnon'un, ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Syarhey Palitsevich müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.

Gençlerbirliği aradığı golü 90+2'nci dakikada buldu. Gelişen kontratakta Fernando'dan sıyrılan Manu'nun pasında düzgün bir vuruş yapan Alper, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 18:48
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