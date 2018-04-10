3'ü bir arada harika!

gecesi oynananmaçınınyarısında oyuna giren, asisti ve futboluyla oyuna direkt etki ederken ilginç bir istatistiği de gözler önüne serdi. Sadecemaçtadakika bir arada oynayanüçlüsü ilebambaşka bir görüntü ve istatistiğe bürünmüş durumda.üçlüsününaynı anda sahada olduğu10 maç var. Ve bu10 maçta birlikte oynadıklarısüre ise 409 dakika.Sadece bir aradaoynadıkları süreninskorları dikkate alındığındadurum inanılmaz.nün bir arada oynadığıanlardagalibiyet,yenilgi veberaberlik gibi bir durumuortaya çıkıyor.Bu süredeattığı gol sayısı, yediğiiseoldu.takım savunması düşüncesiylebu üçlüyüfazla tercih etmediğibelirtilirken, taraftarlarortaya çıkan istatistiğinardından Kocaman'dandaha cesur kararlarvermesini beklediğiifade ediliyor.