3'ü bir arada harika!

Pazar gecesi oynanan Osmanlıspor maçının 2. yarısında oyuna giren Valbuena, asisti ve futboluyla oyuna direkt etki ederken ilginç bir istatistiği de gözler önüne serdi. Sadece 10 maçta 409 dakika bir arada oynayan Valbuena- Giuliano-Soldado üçlüsü ile Fenerbahçe bambaşka bir görüntü ve istatistiğe bürünmüş durumda.
409 DAKİKADA HARİKA İŞLER
Valbuena-Giuliano- Soldado üçlüsünün aynı anda sahada olduğu 10 maç var. Ve bu 10 maçta birlikte oynadıkları süre ise 409 dakika. Sadece bir arada oynadıkları sürenin skorları dikkate alındığında durum inanılmaz.
FENER ONLARLA ATIYOR YEMİYOR!
Fenerbahçe'nin "süper üçlü"nün bir arada oynadığı anlarda 7 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik gibi bir durumu ortaya çıkıyor. Bu sürede Fener'in attığı gol sayısı 13, yediği ise 4 oldu.
BİRAZ CESARET AYKUT HOCA!
Kocaman'ın takım savunması düşüncesiyle bu üçlüyü fazla tercih etmediği belirtilirken, taraftarlar ortaya çıkan istatistiğin ardından Kocaman'dan daha cesur kararlar vermesini beklediği ifade ediliyor.
409 DAKİKADA HARİKA İŞLER
Valbuena-Giuliano- Soldado üçlüsünün aynı anda sahada olduğu 10 maç var. Ve bu 10 maçta birlikte oynadıkları süre ise 409 dakika. Sadece bir arada oynadıkları sürenin skorları dikkate alındığında durum inanılmaz.
FENER ONLARLA ATIYOR YEMİYOR!
Fenerbahçe'nin "süper üçlü"nün bir arada oynadığı anlarda 7 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik gibi bir durumu ortaya çıkıyor. Bu sürede Fener'in attığı gol sayısı 13, yediği ise 4 oldu.
BİRAZ CESARET AYKUT HOCA!
Kocaman'ın takım savunması düşüncesiyle bu üçlüyü fazla tercih etmediği belirtilirken, taraftarlar ortaya çıkan istatistiğin ardından Kocaman'dan daha cesur kararlar vermesini beklediği ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.