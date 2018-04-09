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Talisca'ya müthiş zam!

Benfica'ya 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon Euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak.

  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 11:44
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