Talisca'ya müthiş zam!

Benfica'ya 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon Euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak.
Benfica'ya 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon Euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak.
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