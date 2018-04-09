Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen Galatasaray, Ankara deplasmanında zirvedeki yerini tekrar almak için sahaya çıkacak. Ligde geride kalan 27 haftada bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 57 puanla M. Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 27 puanla 16. sırada. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-1 kazanmıştı.



İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak. Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılıların 43 mücadelesinde görev aldı. Galatasaray, söz konusu mücadelelerin 22'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu.​



Gençlerbirliği-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?​



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi takvim.com.tr'de olacak.



MUHTEMEL 11'LER



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Palitsevich, Uğur, Khalili, Scekic, Sessegnon, Aydın, Jailton, Skuletic



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

94. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 93. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 21 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.



ASLAN'IN ANKARA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmalarda yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanda son 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan, en son 2010 yılında mağlup olmuştu. İki takım arasında geçen sonra Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.



GOMİS'İN GÖZÜ BAŞKA REKORDA

Süper Lig'de son 5 maçta 9 atan Galatasaray'ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, gözünü başka bir rekora dikti. Ligde toplam 26 golü bulan Gomis, Süper Lig'de 2010- 2011 sezonunda 28 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'yı geçmek istiyor. Fransız golcü, bu rekoru yakalaması için Ankara deplasmanında en az 2 gol atması lazım.



FEGHOULİ İLE SERDAR AZİZ CEZA SINIRINDA

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.



FERNANDO REGES DÖNÜYOR

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Fernando Reges, Gençlerbirliği müsabakasında takımdaki yerini alabilecek. Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen Fernando, Gençlerbirliği önünde teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasına girebilecek.



DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ​

Gençlerbirliği ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada yaptığı son 9 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2

beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.



DONK, 100'LER KULÜBÜNE GİRECEK

Hollandalı futbolcu Ryan Donk, Gençlerbirliği müsabakasında süre alması durumunda Süper Lig'de "dalya" yapacak ve 100'ler kulübüne girecek. Süper Lig kariyerine 2013-2014 sezonu başında Kasımpaşa'da başlayan Donk, burada 2,5 sezon forma giydikten sonra, 2015-2016 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer oldu. Kasımpaşa formasıyla 75 Süper Lig maçına çıkan Donk, Galatasaray kadrosunda da 24 kez bu kulvarda mücadele etti. Donk, geride kalan 99 Süper Lig müsabakasında 11 gol kaydetti.