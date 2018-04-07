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25 milyon ’luk operasyon

Sarı-Lacivertliler birçok talibi olan Josef ve Giuliano’yu elden çıkarmayı planlıyor. Beklenen gelir ise tam 25 milyon . 'nın kıskacından bu şekilde kurtulacak olan yönetim, bonservissiz oyuncularla beraber en az 8 yapacak

25 milyon euro’luk operasyon
Transferde yine UEFA Finansal Fair Play engeline takılmak istemeyen Fenerbahçe müthiş bir plan hazırladı. UEFA ile yapılan anlaşma gereği bonservis geliri elde etmeden oyuncu alamayacak olan Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da birçok talibi olan Josef de Souza ve Giuliano'yu satacak. Elde edilecek gelirle taraftarların yüzünü güldürecek bir takım oluşturulacak.

ŞU ANA KADAR 4 TEKLİF VAR
Sezon başında İngiltere'ye i son anda yatan Josef için menajerler aracılığıyla şu ana kadar kulübe ulaşmış 4 teklif bulunuyor. Yönetim, Brezilyalı futbolcunun satışından 15 milyon Euro gelir bekliyor.


DÜNYA KUPASI'NDA OYNARSA...
Avrupa'da önemli bir piyasası olan Giuliano da planları arasında yer alıyor. Sambacı'nın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlendi. Giuliano, Dünya Kupası'nda oynarsa bu rakam artacak.

YILDIZLARLA DONATILACAK!
Transferde öncelikle bonservissiz isimlere yönelen yönetim, gelecek 25 milyon Euro ile beraber kadroyu yıldızlarla donatacak. Alınan bilgilere göre yeni sezon öncesi en az 8 transfer düşünülüyor.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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