;
Yol Durumu
  1. Fener'e müthiş teklif Yaya Toure
  2. Ağlatan gol

Ocak’ta olmadı Haziran’da gelecek

F.Bahçe devre arası çok istemesine rağmen alamadığı Zenit’li ’yu yeni sezon öncesi bedavaya kadroya katmak için düğmeye bastı. İtalyan yıldız da Fener’e çok sıcak bakıyor

Ocak’ta olmadı Haziran’da gelecek
Ara transfer döneminde sol bek takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe uzun bir süre Zenit'li Domenico Criscito ile flört etmişti. Rus kulübünün katı tutumu nedeniyle mutlu sona ulaşamayan Sarı- Lacivertliler birkez daha düğmeye bastı.

EVET DEMİŞTİ
Yönetim, sezon sonunda Zenit'le sözleşmesi bitecek olan Criscito'yu hiçbir bonservis ücreti ödemeden kadroya katmanın planını yapıyor. Devre arasında yapılan teklife 'evet' diyen 31 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak bakıyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ