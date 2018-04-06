Ocak’ta olmadı Haziran’da gelecek

Ara transfer döneminde sol bek takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe uzun bir süre Zenit'li Domenico Criscito ile flört etmişti. Rus kulübünün katı tutumu nedeniyle mutlu sona ulaşamayan Sarı- Lacivertliler birkez daha düğmeye bastı.



EVET DEMİŞTİ

Yönetim, sezon sonunda Zenit'le sözleşmesi bitecek olan Criscito'yu hiçbir bonservis ücreti ödemeden kadroya katmanın planını yapıyor. Devre arasında yapılan teklife 'evet' diyen 31 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak bakıyor.