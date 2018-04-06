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Fener'e müthiş teklif

Sezon sonu M.City’den ayrılacak olan ’nin menajeri geçen hafta Fener ile temasa geçti. Yapılan görüşmede sözleşme süresi ve şartları masaya yatırıldı. yönetimi, 34 yaşına gelmesine rağmen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure için kararını kısa sürede alacak

Fenere müthiş teklif Yaya Toure
Yeniden başkan seçilmesi durumunda çok iyi bir kadro kuracağının sözünü veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şimdiden kolları sıvadı. Fakat birçok ülkede çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler'in bu kez yıldız ayağına geldi!.. Yaya Toure'nin menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK
Sezon sonu Manchester City'den ayrılacak Fildişili yıldıza takım arayan menajer 'un geçtiğimiz hafta Sarı-Lacivertliler ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede sözleşme süresi ve şartları konuşuldu.


GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLADI
Fenerbahçe yönetimi 34 yaşındaki Yaya Toure için geniş çaplı bir araştırma başlatmış durumda. Kısa süre içinde transfer konusunda menajer Dimitri Celuk'a net bir yanıt verilmesi bekleniyor.

TRİBÜNLERİ HEYECANLANDIRIR
İlerlemiş yaşına rağmen halen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure, tribünleri heyecanlandıracak bir isim. Tek soru işareti ise yıldız futbolcunun son iki sezonda fazla forma şansı bulamaması.
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