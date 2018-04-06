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'yı istiyorum

’yı yeni sezonda istiyorum”dedi ortalık fena karıştı. F.Bahçe ve bu açıklamaya tepki gösterdi. Başkanı de bu sözleri eleştirerek, "Seba yaşasa buna ne derdi. Yersiz bir demeç" dedi...

Demba Bayı istiyorum
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta "Lenovo Game On" alanının açılışının ardından açıklamalarda bulundu. Orman, ile oynayacakları maç öncesinde yeni sezonda eski oyuncuları Demba Ba'yı kadrolarında görmek istediğini söyledi. Bu açıklama büyük tepkiye neden oldu.

F.BAHÇE&G.SARAY TOPA TUTTU
F.Bahçe ve G.Saray cephesi Orman'ı Göztepe maçı öncesi yaptığı bu açıklamalardan dolayı topa tuttu. Göztepe Başkanı de, "Bu demeç 'ı, Göztepe'yi, 'yı zan altında bırakacak" dedi.

ŞAMPİYON OLACAKLARINI YİNELEDİ
Mehmet Sepil 5 Nisan'ın Seba'nın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Seba acaba yaşasa buna ne derdi?" dedi. Bu arada diğer açıklamalarında ligde şampiyon olacaklarını bir kez daha yeniledi.

TALİSCA'NIN KONTRATI SÜRÜYOR
Talisca'nın durumuyla da ilgili olarak konuşan Orman, "Benfica ile şu anda görüşülecek bir konu yok. 31 Mayıs'a kadar kontratı var. Gündemimizde şu anda şampiyonluk var. Transferin zamanı değil" dedi.
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