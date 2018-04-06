Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta "Lenovo Game On" alanının açılışının ardından açıklamalarda bulundu. Orman, Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde yeni sezonda eski oyuncuları Demba Ba'yı kadrolarında görmek istediğini söyledi. Bu açıklama büyük tepkiye neden oldu.
F.BAHÇE&G.SARAY TOPA TUTTU
F.Bahçe ve G.Saray cephesi Orman'ı Göztepe maçı öncesi yaptığı bu açıklamalardan dolayı topa tuttu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de, "Bu demeç Beşiktaş'ı, Göztepe'yi, Tamer Tuna'yı zan altında bırakacak" dedi.
ŞAMPİYON OLACAKLARINI YİNELEDİ
Mehmet Sepil 5 Nisan'ın Seba'nın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Seba acaba yaşasa buna ne derdi?" dedi. Bu arada Fikret Orman diğer açıklamalarında ligde şampiyon olacaklarını bir kez daha yeniledi.
TALİSCA'NIN KONTRATI SÜRÜYOR
Talisca'nın durumuyla da ilgili olarak konuşan Orman, "Benfica ile şu anda görüşülecek bir konu yok. 31 Mayıs'a kadar kontratı var. Gündemimizde şu anda şampiyonluk var. Transferin zamanı değil" dedi.
F.BAHÇE&G.SARAY TOPA TUTTU
F.Bahçe ve G.Saray cephesi Orman'ı Göztepe maçı öncesi yaptığı bu açıklamalardan dolayı topa tuttu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de, "Bu demeç Beşiktaş'ı, Göztepe'yi, Tamer Tuna'yı zan altında bırakacak" dedi.
ŞAMPİYON OLACAKLARINI YİNELEDİ
Mehmet Sepil 5 Nisan'ın Seba'nın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Seba acaba yaşasa buna ne derdi?" dedi. Bu arada Fikret Orman diğer açıklamalarında ligde şampiyon olacaklarını bir kez daha yeniledi.
TALİSCA'NIN KONTRATI SÜRÜYOR
Talisca'nın durumuyla da ilgili olarak konuşan Orman, "Benfica ile şu anda görüşülecek bir konu yok. 31 Mayıs'a kadar kontratı var. Gündemimizde şu anda şampiyonluk var. Transferin zamanı değil" dedi.
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