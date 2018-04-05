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Doğuş'un rakibi belli oldu

Anadolu Efes'in deplasmanda Baskonia'yı 81-79'luk skorla yenmesinin ardından sezonu 7. sırada tamamlayan Baskonia, Doğuş'un rakibi oldu.

Fenerbahçe Doğuşun rakibi belli oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Baskonia ekibini 81-79 yendi.

Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-13 geride kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına da 33-32 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 60-51 önde bitirdi. Son periyotta Baskonia'nın farkı eritme çabasına rağmen üstünlüğünü korumayı başaran lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 81-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes sezonu 7 galibiyet ve 23 mağlubiyetle son sırada tamamladı. Sezonu 7. sırada tamamlayan Baskonia ise play-off çeyrek finalde Doğuş'un rakibi oldu.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 00:17
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