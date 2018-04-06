Aynı ciddiyet aynı enerji

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularıyla Florya'da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam sözlerine, "Çok iyi çalışıyoruz. Size sonuna kadar güveniyorum. Sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağız. Bundan hiç şüphem yok" diyerek başladı. Futbolcular bu konuşma sonrası etkilendi.
BUNU YAPARSAK KAZANIRIZ
Terim, "Gençlerbirliği maçı bizim için çok kiritik. Hata yapmamamız gerekiyor. Sizden Trabzonspor maçındaki oyun ciddiyetini istiyorum. 90 dakika pres ve iyi futbol istiyorum. Bunu başarırsak kazanırız" dedi.
BU TİP MAÇLAR DAHA ZORDUR
İmparator, "Gençlerbirliği, Süper Lig'de kritik bölgede. Dikkatli olmalıyız. İşi sıkı tutun. Erken gollerle 3 puanı garantileyin... Bu tip maçlar her zaman daha zor olmuştur" ifadelerini kullandı.
SIK SIK UYARILARDA BULUNDU
Toplantı sonrasında antrenman başladı. İdman çift kale maçla sona erdi. Fatih Terim'in çift kale maç sırasında futbolculara uyarılarda bulunması dikkati çekti. Feghouli, Gomis ve Nagatomo idman sonrası koştu.
BUNU YAPARSAK KAZANIRIZ
Terim, "Gençlerbirliği maçı bizim için çok kiritik. Hata yapmamamız gerekiyor. Sizden Trabzonspor maçındaki oyun ciddiyetini istiyorum. 90 dakika pres ve iyi futbol istiyorum. Bunu başarırsak kazanırız" dedi.
BU TİP MAÇLAR DAHA ZORDUR
İmparator, "Gençlerbirliği, Süper Lig'de kritik bölgede. Dikkatli olmalıyız. İşi sıkı tutun. Erken gollerle 3 puanı garantileyin... Bu tip maçlar her zaman daha zor olmuştur" ifadelerini kullandı.
SIK SIK UYARILARDA BULUNDU
Toplantı sonrasında antrenman başladı. İdman çift kale maçla sona erdi. Fatih Terim'in çift kale maç sırasında futbolculara uyarılarda bulunması dikkati çekti. Feghouli, Gomis ve Nagatomo idman sonrası koştu.
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