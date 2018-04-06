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Aynı ciddiyet aynı enerji

Futbolcularıyla idmanda toplantı yapan Terim, “G.Birliği maçında da sizden 90 dakika pres ve iyi futbol bekliyorum” dedi. Tecrübeli teknik adam, "G.Birliği kritik bölgede. Dikkatli olmalıyız. İşi sıkı tutun . Erken gollerle 3 puanı garantileyin" şeklinde konuştu

Aynı ciddiyet aynı enerji
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularıyla Florya'da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam sözlerine, "Çok iyi çalışıyoruz. Size sonuna kadar güveniyorum. Sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağız. Bundan hiç şüphem yok" diyerek başladı. Futbolcular bu konuşma sonrası etkilendi.

BUNU YAPARSAK KAZANIRIZ
Terim, " maçı bizim için çok kiritik. Hata yapmamamız gerekiyor. Sizden Trabzonspor maçındaki oyun ciddiyetini istiyorum. 90 dakika pres ve iyi futbol istiyorum. Bunu başarırsak kazanırız" dedi.

BU TİP MAÇLAR DAHA ZORDUR
İmparator, "Gençlerbirliği, Süper Lig'de kritik bölgede. Dikkatli olmalıyız. İşi sıkı tutun. Erken gollerle 3 puanı garantileyin... Bu tip maçlar her zaman daha zor olmuştur" ifadelerini kullandı.

SIK SIK UYARILARDA BULUNDU
Toplantı sonrasında antrenman başladı. İdman çift kale maçla sona erdi. 'in çift kale maç sırasında futbolculara uyarılarda bulunması dikkati çekti. Feghouli, Gomis ve Nagatomo idman sonrası koştu.
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