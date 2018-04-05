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Kadınlar play-off turu ikinci maçında ekibi 'i 3-0 mağlup eden üst üste 6. kaz e kaldı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’de

2018 'nde 'yi temsil eden ; 6'lı Play-off Turu ikinci maçında, 'nin takımını 25-12, 25-14 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını üst üste 6. kez 'e yazdırdı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'nın Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak. 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)
VakıfBank: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Robinson, Ayça (L), Melis Durul, Melis Gürkaynak, Tuğba, Zehra)
Volero Zürih: Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Dimitrova, Popovic (L) (Rodrigues, Kornienko, Unternahrer, Carrillo)
Setler: 25-12, 25-14, 25-17
Süre: 1 saat 10 dakika (22'24',24)

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 22:32
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