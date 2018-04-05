Fenerbahçe Doğuş sonu iyi getiremedi

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonunun son maçında Unicaja Malaga'yı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, uzatmaya giden maçta rakibine 91-99 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Unicaja Malaga oldu. Konuk ekip ilk periyodu 22-14 önde tamamlarken devreye de 47-36 önde girdi. İkinci yarıda savunma sertliğini arttıran sarı lacivertliler 3. periyotta rakibine sadece 12 sayı atma imkanı verdi. Final periyoduna 59-51 geride giren temsilcimiz maçın bitimine 18 saniye kala James Nunnally'den bulduğu isabetle 81-80 öne geçti. Unicaja Malaga bu isabete Alberto Diaz'ın üçlüğüyle karşılık verdi ve bitime 7 saniyeye kala 83-81'lik üstünlüğü ele geçirdi. Temsilcimiz son saniyede Kostas Sloukas'ın turnikesiyle maçı uzatmaya götürdü. Uzatmada rakibe oyun üstünlüğünü kaptıran temsilcimiz karşılaşmadan 91-99 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 91 - 99 UNICAJA MALAGA (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Doğuş 14 - 22 Unicaja Malaga (1. Periyot Sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 36 - 47 Unicaja Malaga (İlk yarı sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 51 - 59 Unicaja Malaga (3. Periyot Sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 83 - 83 Unicaja Malaga (Normal süre sonucu)