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Turgay Demir'den yorumu!


Başkanı 'ın basın mensuplarına yaptığı açıklaması çok geniş bir kesimden tepki aldı. Twiiter'da da gündem olan açıklamalara kimisi tepki gösterirken kimi destekledi. İşte o tweetler....
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 23:10
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