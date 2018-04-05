Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın mensuplarına yaptığı Demba Ba açıklaması çok geniş bir kesimden tepki aldı. Twiiter'da da gündem olan açıklamalara kimisi tepki gösterirken kimi destekledi. İşte o tweetler....
Turgay Demir'den Fikret Orman yorumu!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın mensuplarına yaptığı Demba Ba açıklaması çok geniş bir kesimden tepki aldı. Twiiter'da da gündem olan açıklamalara kimisi tepki gösterirken kimi destekledi. İşte o tweetler....
Etiketler: Demba Ba , Fikret Orman , Beşiktaş
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