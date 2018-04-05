Pastore çıkarması
Fikret Orman’ın yönetici Umut Güner’le bu ay Paris’e gideceği öğrenildi. Başkan Orman, Pastore için pazarlık masasına oturacak
SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR
Paris Saint Germain'de 7 sezondan beri top koşturan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek. Yönetim bu oyuncu için PSG ile masaya oturacak.
BAŞKAN ORMAN ONU ÇOK İSTİYOR
Fransız kulübünün Katarlı Başkanı Al- Khelaifi ile daha önce bir görüşme yapan Başkan Orman olumlu cevap aldığından bu transfere nokta koymayı planlıyor. Pastore'yi ayrıca 3 kulübün daha istediği biliniyor.
BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILACAK
Bu oyuncu için PSG'ye teklif sunacak olan Başkan Fikret Orman'ın bonservisinde ödeme kolaylığı sağlandığında Javier Matias Pastore'yi bonservisiyle transfer etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.
BU SEZON 27 MAÇTA OYNADI
Bu sezon PSG'de 27 resmi karşılaşmada forma giyen Pastore 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. PSG'de yeterli şansı eskisi gibi bulamayan Arjantinli futbolcunun Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu öne sürüldü.
Etiketler: Fikret Orman , Paris , Umut Güner , PSG , Beşiktaş , Talisca , transfer , Pastore
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.