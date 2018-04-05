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  1. Helal olsun sana Emre

çıkarması

’ın yönetici ’le bu ay ’e gideceği öğrenildi. Başkan Orman, için pazarlık masasına oturacak

Pastore çıkarması
Beşiktaş Yönetimi Pastore için kolları sıvadı... Bir süredir Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimalini de hesaba katarak PSG'de oynayan Arjantinli starla ilgilenen Beşiktaş Yönetimi ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor. Başkan Orman ve yönetici 'in bu ay 'e gideceği gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR
Paris Saint Germain'de 7 sezondan beri top koşturan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek. Yönetim bu oyuncu için ile masaya oturacak.

BAŞKAN ORMAN ONU ÇOK İSTİYOR
Fransız kulübünün Katarlı Başkanı Al- Khelaifi ile daha önce bir görüşme yapan Başkan Orman olumlu cevap aldığından bu e nokta koymayı planlıyor. 'yi ayrıca 3 kulübün daha istediği biliniyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILACAK
Bu oyuncu için PSG'ye teklif sunacak olan Başkan Fikret Orman'ın bonservisinde ödeme kolaylığı sağlandığında Javier Matias Pastore'yi bonservisiyle transfer etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

BU SEZON 27 MAÇTA OYNADI
Bu sezon PSG'de 27 resmi karşılaşmada forma giyen Pastore 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. PSG'de yeterli şansı eskisi gibi bulamayan Arjantinli futbolcunun Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu öne sürüldü.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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