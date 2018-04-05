Janssen yerine Balotelli

; 27 / 12 24 / 8 22 / 3 13 / -3 21 / 3 23 / 5 21 / 4 26 / 14 11 / -5 18 / 4 27 / 11 25 / 3 24 / 3 24 / 3 15 / -2 23 / 6 21 / 5 14 / 0 22 / 4 23 / 5 26 / 8 20 / 10 21 / 1 21 / 3 26 / 10 23 / 5 26 / 6 22 / 6 21 / 5 20 / 2 12 / -5 23 / 2 24 / 8 15 / 8 17 / 0 17 / 4 26 / 10 19 / 4 23 / 3 24 / 14 21 / 9 26 / 12 26 / 10 26 / 4 21 / 4 12 / -4 22 / 2 20 / 2 20 / 4 22 / 6 20 / 2 26 / 11 26 / 10 22 / 6 23 / 3 22 / 7 26 / 9 21 / 10 24 / 7 18 / 5 18 / 3 20 / 4 15 / 8 27 / 8 16 / 8 26 / 8 15 / 8 23 / 8 13 / 8 18 / 1 26 / 12 19 / 9 17 / 8 21 / 4 16 / 8 22 / 4 23 / 5 14 / 2 23 / 9 17 / 1 18 / 8
Yeni dönemde özellikle bonservisi elinde olan futbolcuları alarak çok güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Janssen'in yerine Mario Balotelli'yi düşündüğü ortaya çıktı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe 04:25
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