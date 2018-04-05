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  1. Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe'ye imza atıyor!

Janssen yerine Balotelli


Yeni dönemde özellikle bonservisi elinde olan futbolcuları alarak çok güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Janssen'in yerine Mario Balotelli'yi düşündüğü ortaya çıktı.
  • 05 Nisan 2018, Perşembe 04:25
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