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  1. Pastore çıkarması

Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe'ye imza atıyor!


Van Persie'nin menajeri Kees Vos'la arası iyi olan Fenerbahçe yönetiminin, Beşiktaşlı yıldıza imza attıracağı iddia edildi.
  • 05 Nisan 2018, Perşembe 04:08
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