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  1. Janssen yerine Balotelli

Aslan'ın gücüne güç katacak


EMRE OPERASYONU
Fatih Terim, Alanyaspor'un yetenekli ismi Emre Akbaba'yı çok istiyor. Yönetim, F.Bahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan Emre'yi kaptırmamak için eline çabuk tutacak.
  • 05 Nisan 2018, Perşembe 04:45
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