Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Roma'yı 4-1 mağlup ederek son 4 takıma kalma yolunda dev bir adım attı. 38'de De Rossi ve 55'te Manolas'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 geriye düşen Roma, 59'da Pique'ye engel olamayınca skor 3-0 oldu.
CENGİZ OYNAMADI 80'de Dzeko farkı ikiye indirse de 87'de Suarez maçın sonucunu tayin etti: 4-1. Rövanş maçı 10 Nisan Salı günü İtalya'da oynanacak. Roma'da Cengiz sakatlığı nedeniyle forma giymedi.
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