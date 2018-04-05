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, ’yı yaktı son 4'e göz kırptı

’nın kendi ağlarını iki kez sarstığı maçta ve ’le farka giden , yarı finale çok yaklaştı

Barça, Roma’yı yaktı son 4e göz kırptı
Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Roma'yı 4-1 mağlup ederek son 4 takıma kalma yolunda dev bir adım attı. 38'de De Rossi ve 55'te Manolas'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 geriye düşen , 59'da Pique'ye engel olamayınca skor 3-0 oldu.

CENGİZ OYNAMADI
80'de Dzeko farkı ikiye indirse de 87'de maçın sonucunu tayin etti: 4-1. Rövanş maçı 10 Nisan Salı günü 'da oynanacak. Roma'da Cengiz sakatlığı nedeniyle forma giymedi.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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