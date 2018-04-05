Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta açılan 'Lenovo Game On' oyun merkezinin açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı, Vagner Love'un lifinin koptuğunu Göztepe maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

'Demba Ba'nın önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum'

İşte Orman'ın sözleri: "Dün Vagner Love'ın lifi kopmuş. Haftasonu oynamayacak. Rakiplerimiz tecrübeli takımlar ama ben ipi önde göğüsleyeceğimize inanıyorum. Demba Ba çok önemli bir oyuncu, biz de onun Beşiktaş'ta forma giymesini istiyoruz. Demba Ba'nın kontratı bitiyor, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum."

'Oğuzhan'ın sözleşmesi ile ilgili sorun yok'

Oğuzhan Beşiktaş'ın kaptanıdır. Beşiktaş, şampiyon olacaksa ki olacak bunun en büyük nedenlerinden birisi de Oğuzhan olacak. Sözleşme soruyorsunuz, Oğuzhan diyor sorun yok, ben diyorum sorun yok. Ama hala soruluyor.