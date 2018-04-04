; 26 / 12 21 / 7 19 / 0 10 / 1 17 / 2 18 / 4 16 / 2 23 / 14 4 / -4 9 / 4 26 / 10 22 / 3 18 / 2 20 / 3 7 / -3 20 / 3 17 / 3 10 / 2 17 / 0 21 / 4 23 / 5 19 / 7 16 / 1 16 / -1 24 / 9 19 / 4 22 / 5 22 / 6 18 / 2 16 / -1 9 / -3 19 / 2 20 / 6 11 / 6 9 / 0 15 / 6 24 / 9 15 / 6 20 / 3 23 / 14 19 / 7 24 / 11 24 / 8 20 / 2 18 / 1 8 / -2 16 / -1 16 / 0 16 / 2 21 / 5 16 / 0 22 / 9 20 / 8 19 / 6 19 / 1 17 / 3 24 / 8 17 / 9 21 / 6 14 / 3 15 / 0 16 / 1 13 / 5 25 / 7 14 / 7 21 / 6 14 / 6 19 / 10 12 / 6 13 / -2 21 / 9 17 / 9 15 / 7 16 / 2 13 / 6 18 / 2 19 / 3 10 / 4 20 / 7 12 / 0 14 / 5 Beşiktaş Talisca'nın bonservisini sezon sonunda almaya hazırlanırken İspanyol kulübü Valencia'nın bu oyuncuyu transfer listesine aldığı gelen bilgiler arasında.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İspanyol gazetesi AS 24 yaşındaki oyuncu için Jorge Mendes'in İspanyol kulübü Valencia ve Benfica ile sürekli görüştüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.