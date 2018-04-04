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'ya yeni talip

, ’nın bonservisini almaya hazırlanırken bu oyuncuya ’nın da talip olduğu öğrenildi

Taliscaya yeni talip
Beşiktaş 'nın bonservisini sezon sonunda almaya hazırlanırken İspanyol kulübü Valencia'nın bu oyuncuyu listesine aldığı gelen bilgiler arasında.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İspanyol gazetesi AS 24 yaşındaki oyuncu için 'in İspanyol kulübü Valencia ve Benfica ile sürekli görüştüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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