Milan, Serdar Aziz'i hem maçlarda hem de antrenmanlarda izleyecek. Scout ekibinden olumlu sonuç alınması durumunda teknik direktör Gattuso, Fatih Terim ile görüşerek transferi çözümlemeye çalışacak.
Galatasaray'ın yıldızına Milan'dan kanca
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz'in Milan'ın radarına girdiği öğrenildi.
Etiketler: Serdar Aziz , Fatih Terim , Galatasaray
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