;
Yol Durumu
  1. Aziz Yıldırım'dan büyük bomba

'ın yıldızına Milan'dan kanca

'ın başarılı savunma oyuncusu 'in Milan'ın radarına girdiği öğrenildi.

Milan, 'i hem maçlarda hem de antrenmanlarda izleyecek. Scout ekibinden olumlu sonuç alınması durumunda teknik direktör Gattuso, ile görüşerek transferi çözümlemeye çalışacak.

Etiketler: , ,
  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 09:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ