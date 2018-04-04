İbrahimovic, Ronaldo'nun golünü değerlendirdi

Real Madrid'in Juventus'u 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında, Portekizli Ronaldo harika bir rövaşata golüne imza attı. Ronaldo'nun topla buluştuğu noktanın yerden yüksekliği 2.27 metre olarak ölçüldü.

ABD medyasına konuşan 36 yaşındaki İsveçli yıldız, "Çok güzel bir gol ama bunu 40 metre uzaklıktan denemeli" diyerek İsveç Milli Takımı ile İngiltere'ye attığı golü işaret etti.

Tecrübeli golcü, 2012 yılında İngiltere ile oynadıkları bir maçta kaleci Joe Hart'ın ceza sahası dışında uzaklaştıramadığı topa çok uzak mesafeden rövaşata ile vurarak topu ağlara göndermişti.

İngiltere karşısında sahadan 4-2 galip ayrılan İsveç'in bütün golleri Zlatan Ibrahimovic'ten gelmişti.