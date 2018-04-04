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İbrahimovic, Ronaldo'nun golünü değerlendirdi

ABD’de LA Galaxy forması giyen li futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ’nun Juventus’a attığı rövaşata golünü değerlendirdi

İbrahimovic, Ronaldonun golünü değerlendirdi

'in Juventus'u 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında, Portekizli Ronaldo harika bir rövaşata golüne imza attı. Ronaldo'nun topla buluştuğu noktanın yerden yüksekliği 2.27 metre olarak ölçüldü.

ABD medyasına konuşan 36 yaşındaki li yıldız, "Çok güzel bir gol ama bunu 40 metre uzaklıktan denemeli" diyerek İsveç Milli Takımı ile 'ye attığı golü işaret etti.

Tecrübeli golcü, 2012 yılında İngiltere ile oynadıkları bir maçta kaleci Joe Hart'ın ceza sahası dışında uzaklaştıramadığı topa çok uzak mesafeden rövaşata ile vurarak topu ağlara göndermişti.

İngiltere karşısında sahadan 4-2 galip ayrılan İsveç'in bütün golleri Zlatan Ibrahimovic'ten gelmişti.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 12:29
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