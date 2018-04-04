Çok iyi bir ekiple geliyoruz
Yarın yönetim kurulu listesini divana verecek olan Ahmet Ağaoğlu, “Çok sayıda kişi katkı sağlamak için hazır bekliyor” dedi. Listede Ömer Sağıroğlu ve Hayrettin Hacısalihoğlu gibi isimlerin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor...
LİSTEYE GİRMEK İSTEYEN ÇOK
Ağaoğlu Çok sayıda kişinin katkı sağlamak için hazır beklediğini de söyledi. Ahmet Ağaoğlu yönetim listesini açıklamazken Ömer Sağıroğlu ve Hayrettin Hacısalihoğlu'nun listede yer alması bekleniyor.
İSİMLER CAMİADA DOLAŞIYOR!
Ayrıca yönetim kurulu listesinde Alper Bektaş, Mehmet Emin Özer, Mehmet Yiğit Alp, Kibar Yaşar Güven, Özer Bayraktar, Şenol Kaynar ve Ertuğrul Doğan gibi isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor.
YARIN BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Bu arada Ağaoğlu'nun yarın Trabzon'da bir basın toplantısı da düzenleyeceği kaydedildi. Daha önce Trabzonspor'da yöneticilik yapan Ahmet Ağaoğlu, başkan adaylığını geçen hafta açıklamıştı.
ÖNCELİĞİMİZ HOCA DEĞİL
Teknik direktör konusunun öncelikleri içinde yer almadığını belirten Ahmet Ağaoğlu, ''Yine söylüyorum, görevini yapan insanlara hem saygısızlık hem de takımın motivasyonunu bozan şeyler bunlar. Devam eden ve az bir süresi kalmış sezondan bahsediyoruz. Önceliğimiz en iyi şekilde bunu bitirmek. Hiçbir hocayla görüşmedim, şu an için öncelikli hedeflerim arasında da bu konu yok." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ahmet Ağaoğlu , Ömer Sağıroğlu , Trabzonspor , Hayrettin Hacısalihoğlu
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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