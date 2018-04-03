;
Yol Durumu
  1. Tarihe geçen futbolcular açıklandı! Listede tek Türk var

, için psikolog hamlesi

İspanya takımlarından 'da teknik direktör Juan Carlos Unzue'nin talebi doğrultusunda milli oyuncu 'a terapi uygulanıyor.

Celta Vigo, Emre Mor için psikolog hamlesi

Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue'nin talebi doğrultusunda takım psikoloğu, 'la özel olarak çalışmaya başladı.

Uyum problemleri yaşayan ve teknik direktörüyle arasında sorunlar Emre Mor, takımının oynadığı son 2 lig maçında kadroda kendine yer bulamamıştı. Milli oyuncunun, davranışlarını düzeltene kadar kadroya alınmayacağı öğrenildi.

Celta Vigo'nun, bu sezon 'da sadece 893 dakika sahada kalabilen Emre Mor'u satmak istediği de gelen haberler arasında. Öte yandan saha dışı problemleriyle adı sıkça anılan 20 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan herhangi bir takımın İspanyol ekibine teklif götürmediği belirtiliyor.

Emre Mor, Celta Vigo tarafından 13 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilmişti.

Etiketler: , ,
  • 03 Nisan 2018, Salı 23:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar