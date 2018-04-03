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  1. Rıdvan Dilmen'den Alex de Souza yorumu

Türkiye'ye gelmesi beklenen yıldızlar!


Liglerin sonu yaklaşırken transfer sezonunun heyecanı bizi bekliyor. Takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler ise arayışa şimdiden başladı. İşte şimdiye kadar transferi gündeme gelen isimler...
  • 03 Nisan 2018, Salı 04:57
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