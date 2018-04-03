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'den Alex de Souza yorumu

'in 27. haftasında , Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarı karşılaşmayı değerlendirdi. Usta yorumcu, 'ın Alex de Souza'ya yönelik söylediği sözleri de yorumladı.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 04:42
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