Rıdvan Dilmen'den Alex de Souza yorumu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi. Usta yorumcu, Aziz Yıldırım'ın Alex de Souza'ya yönelik söylediği sözleri de yorumladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek puanını 51'e yükseltti. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın "Alex'i bu kadar büyütmeyin." sözlerini de değerlendirdi.
Etiketler: Rıdvan Dilmen , Aziz Yıldırım , Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig
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