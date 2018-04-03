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Emre Mor sorun yaşıyor!

ü Unzue Emre Mor'un maçlara yeterince kendisini vermediğini ve takım oyununa adapte olamadığını düşünüyor

Emre Mor sorun yaşıyor!

'da geçtiğimiz ayın oyuncusu seçilen Emre Mor, son 2 maçın kadrosuna alınmadı. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan antrenörü Unzue, takımı kendisini daha çok adayan oyunculardan kurmak istediğini belirtmişti.

Marca gazetesinin haberine göre; hocasının söylediği bu laf altında derin manalar taşıyor. Celta Vigo ü Unzue, 13 milyon Euro ödenerek kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Emre Mor'un maçlara kendisini yeterince vermediğini ve takım oyununa adapte olamadığını düşünüyor.

Emre bu sezon sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 13:35
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