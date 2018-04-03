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  1. Emre Mor sorun yaşıyor!

Tarihe geçen cular açıklandı!


Uluslararası Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi.
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  • 03 Nisan 2018, Salı 22:46
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