Erman Toroğlu "Topçu, topçuluğunu bilecek"
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 5-0'la geçti. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da Volkan Demirel'e tribünden gelen tepkileri yorumladı.
Erman Toroğlu, Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından, Kayserispor taraftarının Volkan Demirel'e yönelik küfürlü söylemlerini değerlendirdi. Usta yorumcunun hedefinde Volkan vardı.
İşte Toroğlu'nun o yorumları:
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Erman Toroğlu , Volkan Demirel , Kayserispor , Fenerbahçe , mehmet topal
- Usta kalemler derbiyi yazdı
- Alay edilen heykeltıraştan ikinci kez Cristiano Ronaldo heykeli
- Borsa liginde tek kazandıran Galatasaray
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.