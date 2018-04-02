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"Topçu, topçuluğunu bilecek"

'in 27. haftasında , 'u deplasmanda 5-0'la geçti. Karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un usta yazarı , A Spor'da 'e tribünden gelen tepkileri yorumladı.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 23:16
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