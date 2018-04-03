Kocaman'la devam edeceğim
Genel kurulda yeniden seçilirsem teknik kadroda değişiklik olmayacak. Ama takıma takviye yapacağız. Zamanında takımın iyiliği için Aykut hocayı tuttum, Alex'i gönderdim. Alex'i gözünüzde büyütmeyin
HOCA KALIR, YENİ OYUNCULAR GELİR
Başkan Aziz Yıldırım, teknik kadroda değişikliğe gitmeseler de takımı güçlendirmek adına bazı takviyelerin olacağının da altını çizdi. Başkan Yıldırım, Alex de Souza ile ilgili bir soruya ise son derece ilginç bir cevap verdi.
TAKIMIN MENFAATİ İÇİN ALEX GİTTİ
Yıldırım "O gün Aykut hocayı tutup Alex'i gönderdim. Takımın menfaati için yaptım. Aksi halde takımda kaos olurdu. Alex'i fazla büyütmeyin. Büyük olsa şimdi bir takım çalıştırıyor olurdu" dedi.
VİDEO HAKEME DESTEK VERDİ
Yıldırım "Video yardımcı hakem uygulaması ile ilgili bir soruya ise "Bence uygulanmasında fayda var. En azından bu kadar hata olmaz. Yapılan hatalar bu şekilde düzeltilebilir" cevabını verdi
RIDVAN DİLMEN 90 ARTI FUTBOL
Kayserispor ilk 7-8 dakika çok baskı yaptı. Ama sahaya niye 3-4-3 ile çıktılar anlamadım. Yedikleri ilk gol 3-4- 3'ün golü. Ardından 2 geldi, sonra 3... Şener'in kaçırdığı bir pozisyon da var. Maç ilk yarıda bitti. Aykut hoca sabaha kadar düşünse Kayserispor'un bu sistemle oynayacağını tahmin edemezdi. Fenerbahçe çok rahat kazandı.
Etiketler: Aziz Yıldırım , Aykut Kocaman , Kayserispor , Fenerbahçe , Rıdvan Dilmen , Alex
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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