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Kocaman'la devam edeceğim

Genel kurulda yeniden seçilirsem teknik kadroda değişiklik olmayacak. Ama takıma takviye yapacağız. Zamanında takımın iyiliği için Aykut hocayı tuttum, 'i gönderdim. Alex'i gözünüzde büyütmeyin

Kocamanla devam edeceğim
Kayserispor maçı öncesi Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte TED Koleji tarafından düzenlenen söyleşiye katılan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'daki genel kurulda yeniden başkan seçilmesi durumunda yola Aykut Kocaman ile devam edeceklerini ve teknik kadroda bir değişiklik yaşanmayacağını söyledi.

HOCA KALIR, YENİ OYUNCULAR GELİR
Başkan , teknik kadroda değişikliğe gitmeseler de takımı güçlendirmek adına bazı takviyelerin olacağının da altını çizdi. Başkan Yıldırım, Alex de Souza ile ilgili bir soruya ise son derece ilginç bir cevap verdi.

TAKIMIN MENFAATİ İÇİN ALEX GİTTİ
Yıldırım "O gün Aykut hocayı tutup Alex'i gönderdim. Takımın menfaati için yaptım. Aksi halde takımda kaos olurdu. Alex'i fazla büyütmeyin. Büyük olsa şimdi bir takım çalıştırıyor olurdu" dedi.

VİDEO HAKEME DESTEK VERDİ
Yıldırım "Video yardımcı hakem uygulaması ile ilgili bir soruya ise "Bence uygulanmasında fayda var. En azından bu kadar hata olmaz. Yapılan hatalar bu şekilde düzeltilebilir" cevabını verdi

RIDVAN DİLMEN 90 ARTI FUTBOL
Kayserispor ilk 7-8 dakika çok baskı yaptı. Ama sahaya niye 3-4-3 ile çıktılar anlamadım. Yedikleri ilk gol 3-4- 3'ün golü. Ardından 2 geldi, sonra 3... Şener'in kaçırdığı bir pozisyon da var. Maç ilk yarıda bitti. Aykut hoca sabaha kadar düşünse Kayserispor'un bu sistemle oynayacağını tahmin edemezdi. Fenerbahçe çok rahat kazandı.
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