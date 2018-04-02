Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sezon sonunda gitme ihtimaline karşılık scout ekibi transfer çalışmalarını sessiz sedasız bir şekilde yürütmeye başladı. Yıldız ismin İngiliz ve Alman kulüplerinin takibinde olması ve Galatasaray'ın bu transferden gelecek paraya ihtiyacı olması nedeniyle gitme ihtimali her geçen gün yükselirken, alternatiflerine de bakılmaya başlandı.
Rodrigues'in yerine Kuwas
Galatasaray, Garry Rodrigues'in alternatifini buldu ve transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın yürüttüğü bu transfer çalışmasını ilk kez takvim.com.tr açıklıyor.
Etiketler: Garry Rodrigues , Galatasaray , transfer , brandley kuwas
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