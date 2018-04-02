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Rodrigues'in yerine Kuwas

, 'in alternatifini buldu ve çalışmalarına başladı. Galatasaray'ın yürüttüğü bu transfer çalışmasını ilk kez takvim.com.tr açıklıyor.

'da 'in sezon sonunda gitme ihtimaline karşılık scout ekibi çalışmalarını sessiz sedasız bir şekilde yürütmeye başladı. Yıldız ismin İngiliz ve Alman kulüplerinin takibinde olması ve Galatasaray'ın bu transferden gelecek paraya ihtiyacı olması nedeniyle gitme ihtimali her geçen gün yükselirken, alternatiflerine de bakılmaya başlandı.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 11:29
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