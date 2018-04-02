Rodrigues'in yerine Kuwas

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sezon sonunda gitme ihtimaline karşılık scout ekibi transfer çalışmalarını sessiz sedasız bir şekilde yürütmeye başladı. Yıldız ismin İngiliz ve Alman kulüplerinin takibinde olması ve Galatasaray'ın bu transferden gelecek paraya ihtiyacı olması nedeniyle gitme ihtimali her geçen gün yükselirken, alternatiflerine de bakılmaya başlandı.