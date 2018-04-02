Trabzon galibiyetiyle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray takımı, Şampiyonlar Ligi'ne yönelik transer hazırlıklarına başladı.
Galatasaray'a süper Japon
Sezon sonu transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Shinji Kagawa'yı yakın takibe aldı.
Etiketler: Borussia Dortmund , Manchester United , Galatasaray , Shinji Kagawa
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