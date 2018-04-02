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Fener Kayseri'de gol oldu yağdı

, 'in 27. haftasında deplasmanda 'la karşılaştı.

Fener Kayseride gol oldu yağdı
, 'in 27. haftasında deplasmanda 'la karşılaştı. İlk yarıda bulduğu üç golle rahatlayan Kanarya ikinci yarıda da gollere devam etti ve karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 18:50
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