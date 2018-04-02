Aziz Yıldırım, "Şampiyon olunmazsa kadro ve teknik ekip ile yollar ayrılacak mı?" sorusuna , "Seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyla benim şahsımla ilgili soruyorsanız benim böyle bir düşüncem yok." cevabını verdi

KOCAMAN İLE DEVAM EDECEĞİZ

Yıldırım, "Fenerbahçe şampiyon olamazsa Aykut Kocaman ile devam edecek misiniz?" sorusuna ise "Başkan seçilirsem Aykut Kocaman ile devam edeceğiz" dedi