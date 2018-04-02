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  1. Alay edilen heykeltıraştan ikinci kez Cristiano Ronaldo heykeli

'dan flaş Kocaman kararı

Başkanı , 'ın geleceği hakkında açıklamada bulundu

Aziz Yıldırımdan flaş Kocaman kararı

, "Şampiyon olunmazsa kadro ve teknik ekip ile yollar ayrılacak mı?" sorusuna , "Seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyla benim şahsımla ilgili soruyorsanız benim böyle bir düşüncem yok." cevabını verdi

KOCAMAN İLE DEVAM EDECEĞİZ

Yıldırım, " şampiyon olamazsa ile devam edecek misiniz?" sorusuna ise "Başkan seçilirsem Aykut Kocaman ile devam edeceğiz" dedi

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 17:12
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