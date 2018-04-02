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Alay edilen tıraştan ikinci kez heykeli

'in yıldız futbolcusu 'nun geçen yıl mart ayında sergilenen büstü sosyal medyada alay konusu olmuştu. Söz konusu büstün Ronaldo'ya benzemediğini düşünenler 'deki Madeira Havaalanı'nda sergilenen eseri yerden yere vurmuştu.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 12:39
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