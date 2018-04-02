Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun geçen yıl mart ayında sergilenen büstü sosyal medyada alay konusu olmuştu. Söz konusu büstün Ronaldo'ya benzemediğini düşünenler Portekiz'deki Madeira Havaalanı'nda sergilenen eseri yerden yere vurmuştu.
Alay edilen heykeltıraştan ikinci kez Cristiano Ronaldo heykeli
Etiketler: Cristiano Ronaldo , Real Madrid , portekiz , Heykel
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