Arsenal ile sözleşmesini yenileyen Alman yıldız, kariyerini F.Bahçe'de bitireceğini söyledi.
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama
Etiketler: mesut özil , Premier Lig , Real Madrid , Arsenal , Fenerbahçe
Arsenal ile sözleşmesini yenileyen Alman yıldız, kariyerini F.Bahçe'de bitireceğini söyledi.
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