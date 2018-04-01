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Yol Durumu
  1. İkinci gol gelmeyince

'den lileri heyecanlandıran açıklama

ile sözleşmesini yenileyen Alman yıldız, kariyerini F.Bahçe'de bitireceğini söyledi.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 12:35
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