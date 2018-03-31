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İngilizlerden Tosun Paşa pankartı

Milli Takımın yıldız golcüsü için Goodison Park tribünlerinde 'Tosun Paşa' yazılı bir pankart açıldı.

İngilizlerden Tosun Paşa pankartı

Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeli karşılığında devre arasında 'a transfer olan , kısa süreli bir alışma döneminin ardından mavi beyazlı taraftarların sevgilisi oldu.

TOSUN PAŞA PANKARTI AÇILDI
22 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer olduğu Everton'da ilk 4 maçında gol atamayan Cenk Tosun daha sonraki 3 maçında ise 4 gol attı ve adından söz ettirdi.

Taraftarın da sevgisini kazanan Cenk Tosun için Manchester City maçında tribünlerde 'Tosun Paşa' pankartı açıldı.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 22:59
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