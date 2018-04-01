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'dan 'a büyük görev

Hakem Komitesi, - arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında 'ı görevlendirdi.

UEFAdan Cüneyt Çakıra büyük görev

'dan 'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında ile arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. 3 Nisan Salı günü Juventus Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı olarak görev alacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 12:41
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