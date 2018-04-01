UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. 3 Nisan Salı günü Juventus Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı olarak görev alacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a büyük görev
UEFA Hakem Komitesi, Juventus-Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.
Etiketler: Cüneyt Çakır , UEFA , Real Madrid , Juventus
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