Başakşehir kazanmayı bildi

Süper Lig'in 27. hafta maçında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Maça ev sahibi ekip çok hızlı başladı ve dakikalar 13'ü gösterdiğinde Serginho, Bilal Kısa'nın asistini geri çevirmedi ve Başakşehir önünde takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıya Eljero Elia, adeta takımını devreye 1-1 başlatan golü 46. dakikada buldu ve maça eşitlik geldi. 68. dakikada Başakşehirli Emre Belözoğlu sarı kart gördü. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Edin Visca, Alparslan Erdem'in pasında topu ağlara gönderdi ve Başakşehir maçta öne geçti. Bu gole Akhisarsporlu oyuncular top oyun alanını terkettiği gerekçesiyle uzun süre itiraz etti ama hakem gole hükmetti.

83'TE AKHİSAR 10 KİŞİ KALDI

Maçtaki son aksiyon 83. dakikada yaşandı ve Akhisarsporlu Miguel Lopes, yaptığı müdahale sonucunda direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Başakşehir, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başakşehir, puanını 56 yaptı ve 1 maç fazlayla 1. sıraya yükseldi. Akhisarspor ise haftayı 34 puanda kapattı ve 11. sırada kaldı.